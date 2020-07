Suv tira dritto alla rotatoria, mamma e figlio in scooter centrati in pieno

Tanta paura per mamma e figlio, entrambi in sella a uno scooter Scarabeo, centrati in pieno da un Suv che non ha rispettato la precedenza a una rotatoria. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì quando, intorno alle 19.30, i due scooteristi stavano procedendo lungo via Dei Martiri in direzione monte. Arrivati alla rotatoria con via Melucci, una Nissan Juke che procedeva in direzione di Riccione, non avrebbe rispettato la precedenza centrando in pieno mamma e figlio facendoli rovinare sull'asfalto. Sul posto sono accorse due ambulanze del 118 con i sanitari che hanno prestato le prime cure ai feriti rimasti entrambi sempre coscienti. Stabilizzati, entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'Infermi e le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni nei sanitari. Alla rotatoria, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale. Per permettere i soccorso e i rilievi il traffico ha subìto dei rallentamenti e a regolare la viabilità è arrivata una pattuglia della polizia di Stato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.