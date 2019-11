Suv urta contro Ape Car, il triciclo si ribalta e il conducente rimane ferito

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena, dove non sarebbe in pericolo di vita, un 78enne rimasto coinvolto in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì. Il sinistro si è verificato intorno alle 16 sulla SAntagatese all'incrocio con la via Sarsinate dove, per cause ancora in corso di accertamento un Audi Q5 guidato da una signora è entrato in collisione con un'Ape Car guidato dall'anziano. Nell'impatto il triciclo si è ribaltato e, sul posto, oltre al personale del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco. I sanitari hanno provveduto a prestare i primi soccorsi al ferito, che è sempre rimasto cosciente, mentre il personale del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.