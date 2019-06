Camion tampona auto, paraurti sfiora le teste di due ragazze: tragedia sfiorata

È di quattro ferite, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel cuore della notte tra sabato e domenica lungo il tratto riminese dell'A14 tra i caselli di Rimini Sud e Nord. Le malcapitate, del cesenate, stavano tornando da un evento musicale in Riviera: erano circa le 2 quando la Lancia Y sulla quale viaggiavano è stata tamponata al chilometro 124 Nord da un autocarro condotto da un bolognese 43enne. La parte anteriore del camion si è incastrata in quella posteriore dell'auto incastrandosi e le due passeggere posteriori si sono trovate il paraurti a pochi centimetri dalla testa. In questa posizione i veicoli incastrati hanno proseguito per circa 200 metri riuscendo a fermarsi in piazzola di sosta a destra.

Le ragazze hanno riportato lesioni di media gravità, ma sono riuscite a scendere da sole. Illeso l'autista del mezzo che , sebbene inizialmente disorientato e terrorizzato dall'idea di aver commesso qualcosa di ben più grave si è prodigato per prestare soccorso. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì. Le ferite sono state soccorse da due ambulanze e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Rimini. I Vigili del fuoco hanno provveduto a disincastrare i mezzi. L'auto era dotata di impianto a gpl, ma fortunatamente il serbatoio non è rimasto schiacciato. Sul posto è intervenuto il personale di Autostrade per la viabilità, che non ha subìto ripercussioni. L'autotrasportatore risultava negativo al test alcolico come la conducente dell'autovettura.