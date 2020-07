Tragedia sulle strade, militare di stanza a Rimini perde la vita con la figlia 13enne

Un terribile incidente si è verificato poco dopo le 19,15 di mercoledì in via Rigossa destra, a cavallo tra i comuni di Cesenatico e Gatteo. Un impatto tremendo tra uno scooterone e un camion. Lo scontro è stato frontale e non ha lasciato scampo ai due occupanti dello scooter. Tragiche le conseguenze con la morte sul colpo di un uomo e di una ragazzina che si trovavano sul mezzo a due ruote. Le vittime sono Donato Farro, 44 anni militare dell'esercito di stanza a Rimini e residente a Savignano sul Rubicone, e la figlia Asia, 12 anni, che viveva a Borghi con la madre. Disperato e purtroppo inutile il tentativo dei soccorritori di rianimare la ragazzina. Una tragedia immane che ha sconvolto la serenità di una serata di ritorno dal mare.

Sul luogo della tragedia immediato l'intervento dell'ambulanza del 118, dell'auto medicalizzata, e della Polizia locale Unione Rubicone e Mare, che ha disposto la chiusura della strada, per la messa in sicurezza e per i rilievi di rito. Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri. Il tragico incidente si è consumato su via Rigossa Destra, strada adiacente alla rotatoria Due Ponti, all'intersezione con via Fenili. Lo scooter, un Yamaha T-Max era in uscita dalla rotatoria, dopo pochi metri il violento scontro frontale con un autocarro Iveco.

Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori con i due corpi esamini sull'asfalto, cosparso anche di detriti, conseguenza del violento impatto. Sotto shock l'autotrasportatore, un campano residente a Rimini. Quest'ultimo è risultato negativo all'alcol-test. La tragedia si è consumata sulla Provinciale Rigossa, una strada considerata pericolosa e già teatro in passato di incidenti gravi.