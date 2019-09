Tragico incidente in A14, automobilista perde la vita in un drammatico schiato

Drammatico incidente, nella tarda mattinata di martedì, in A14 a cavallo tra le Marche e la Romagna con un automobilista che ha perso al vita nello scontro. Il sinistro si è verificato poco dopo le 12 all'altezza di Gradara, in direzione nord, quando per cause ancora in corso di accertamento sono venuti a collisione un autocarro e una vettura. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 di Pesaro, la polizia Autostradale di Fano e i vigili del fuoco. Nonostante i disperati tentativi per rianimare l'automobilista coivolto, il suo cuore ha cessato di battere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito, una corsia è stata chiusa e si sono registrate code per circa 3 chilometri in direzione di Bologna.