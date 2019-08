Tremendo schianto in A14, ferite 3 persone di cui una in gravi condizioni

E' di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni e trasportato al "Bufalini" di Cesena, il bilancio del tamponamento che si è verificato nella notte di domenica in A14. Il sinistro, avvenuto verso le 22.15 nella corsia nord a cavallo del confine tra Marche ed Emilia-Romagna, ha visto un mezzo pesante tamponare violentemente una vettura con tre passeggeri. Uno schianto tremendo e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118 e gli agenti della polizia Autostradale. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti del veicolo di cui uno in codice rosso che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate per le serie ferite riportate. Gli altri, invece, hanno riportato lesioni di media gravità. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia Autostradale per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.