Vola in una scarpata con la 'caratella': trasportato in elimedica al Bufalini di Cesena

Incidente sportivo, nel pomeriggio di domenica, con un 50enne trasportato in eliambulanza al Bufalini di Cesena. L’infortunio si è verificato intorno alle 15 a Saludecio, dove si stava disputando una corsa con le caratelle, i caratteristici veicoli senza motore lanciati lungo i pendii. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada precipitando in una scarpata. Dopo un volo di circa 3 metri, il 50enne è stato soccorso dal personale medico presente sul posto che, viste le sue condizioni, ha chiesto l’intervento dell’elimedica da Ravenna. Stabilizzato, è stato poi trasportato d’urgenza nel nosocomio cesenate per un serio trauma cranico e vari traumi agli arti inferiori ma non sarebbe in pericolo di vita.