Volano fuori strada col furgone, marito e moglie illesi dopo lo schianto

Momenti di paura, nella mattinata di martedì, sulla Sp36 Tavoleto dove verso le 11.40 si è verificato un pauroso incidente che ha visto coinvolti marito e moglie. La coppia, a bordo di un Peugeot Expert, stava percorrendo la Strada Provinciale quando è arrivata nel comune di Montefiore e l'uomo, al volante, ha perso il controllo del mezzo. Il furgone ha iniziato a sbandare per poi uscire di strada e andare a schiantarsi nel fossato che costeggia la carreggiata. Entrambi sono rimasti incastrati tra le lamiere ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto sia i vigili del fuoco che i sanitari del 118 con questi ultimi che, vista la situazione, hanno chiesto l'intervento anche dell'eliambulanza. Il personale del 115 ha provveduto ad estrarre dalle lamiere contorte gli occupanti del Peugeot che, miracolosamente, sono rimasti praticamente illesi. L'unica a dover ricorrere alle cure del pronto soccorso, per delle sospette fratture, è stata la signora che è stata trasportata all'Infermi di Rimini con un codice di media gravità. Sulla Sp36, per i rilievi di rito e per ricostruire l'accaduto, sono intervenuti sia gli agenti della polizia locale che i carabinieri.