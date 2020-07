Incidente sulla pista di Misano per il pilota e youtuber Naska

Infortunio per il pilota youtube Alberto Fontana, in arte Naska, incappato in una brutta caduta in occasione di Gara 1 del Trofeo Italiano Amatori categoria Superior. Il 54 è incappato in una caduta alla curva del Rio riportando tra la frattura di una caviglia e della vertebra L1. La gara è stata interrotta immediatamente dopo il via per una caduta sul rettilineo di partenza che ha coinvolto due piloti, uno dei quali costretto alle cure mediche. Prima della bandiera rossa è avvenuto l'incidente di Naska. "La mia stagione è durata due curve - scrive Naska -. Highside in curva 2 con salto mortale e atterraggio di testa. Caviglia lussata e vertebra L1 rotta. Nulla di grave per fortuna. Forse riesco a tornare in sella per la gara di settembre". Da Naska "i complimenti allo staff di Misano perché in neanche 30 secondi avevo già un medico di fianco e nonostante non lamentassi particolare dolore si sono accorti della vertebra rotta".

