Incidente sulla strada consolare, centauro sbalzato per diversi metri sull'asfalto

Incidente, intorno alle 17, sulla strada consolare di San Marino all'incrocio con via Montevecchio. Coinvolte nell'impatto una moto Honda di grossa cilindrata e un'auto Peugeot.

I mezzi procedevano in direzione di San Marino e, al momento, pare che all'incrocio l'auto svoltasse a sinistra in via Montevecchio, quando alle sue spalle è arrivato il moociclista che si è trovato l'auto in svolta davanti. Il centauro l'ha centrata nella parte anteriore sinistra. La moto si è schiantata a sinistra contro il guardrail, il motociclista è stato invece sbalzato per una ventina di metri andando a finire sotto un'auto ferma al semaforo che stava viaggiando in direzione Rimini.

Nello scarrocciare la moto ha sfiorato un altro motociclista fermo al semaforo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, e il 118 con autoambulanza e auto medicalizzata. Il centauro, un 41enne, è stato portato all'ospedale Infermi di Rimini con codice di massima gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi la Polizia stradale. Vista l'ora di punta ci sono state pesanti ripercussioni al traffico in entrambe le direzioni da Rimini e da San Marino.