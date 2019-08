Scooter contro bici, chiusa la Statale16 in entrambe le direzioni

E' di due feriti, entrambi in condizioni serie, il bilancio dell'incidente che si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì sulla Ss16 e che ha portato alla chiusura della Statale in entrambi i sensi. Il sinistro si è verificato intorno alle 12.15 nel tratto misanese dell'Adriatica, all'altezza del negozio Tigotà, e ha visto scontrarsi per cause ancora al vaglio della polizia Stradale uno scooter e una bicicletta. Entrambi i coinvolti, dei quali non sono state fornite le generalità, sono volati sull'asfalto ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere due ambulanze e l'auto medicalizzata oltre agli agenti della Stradale. I feriti, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati in pronto soccorso. Per permettere al personale del 118 di operare e per effettuare i rilievi di rito, entrambe le corsie sono state chiuse causando pesanti ripercussioni al traffico.