Indennità Coronavirus: per Confesercenti "il click day è impensabile"

"È assolutamente impensabile utilizzare la procedura del click day, in questa fase emergenziale, per consentire ai lavoratori autonomi e ai professionisti di richiedere l'indennità di 600 euro prevista dal Decreto Cura Italia". E’ quanto afferma Fabrizio Vagnini, presidente Confesercenti provinciale Rimini, rispetto all’ipotesi avanzata dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico. Per click day si intende la procedura di invio telematico delle domande in un giorno e a un’ora prefissati.

"Ad una crisi straordinaria si risponde con misure straordinarie e mirate - spiega Vagnini -. Oltretutto, In un momento critico come questo, lo strumento non metterebbe tutti i potenziali richiedenti sul territorio nazionale nelle stesse condizioni per potervi accedere, poiché è evidentemente legato alla connettività che nel Paese, purtroppo, non è omogenea".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente provinciale Confesercenti conclude "L’INPS riveda la modalità di richiesta di indennizzo, non ci sembra opportuno aggiungere difficoltà a interi settori dell’economia produttiva già così fortemente danneggiati, significherebbe vanificare gli sforzi finora messi in campo dal Governo per gestire l’emergenza sanitaria ed economica".