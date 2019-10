Individuato l’autore di un furto ai danni di un’azienda di Pennabilli

I carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno scoperto e denunciato l’autore di un furto ai danni di un’azienda di Pennabilli avvenuto lo scorso 22 ottobre. In quella occasione, secondo quanto emerso, il titolare della ditta si era presentato ai militari dell'Arma per raccontare la sparizione di alcuni bancali di legno sistemati fuori dall'attività. La vittima, inoltre, aveva aggiunto di essere riuscito a scorgere un furgone che si allontanava a tutta velocità dopo il furto e di aver preso la targa. Grazie a questo gli inquirenti dei carabinieri erano risaliti al mezzo e al nome di chi, quel giorno, lo aveva utilizzato arrivando così a un 25enne riminese. Convocato in caserma e messo alle strette, il ragazzo non ha potuto far altro che ammettere gli addebiti raccontando anche dove aveva nascosto la refurtiva. Al termine degli accertamenti, il 25enne è stato deferito per furto aggravato e i bancali sono stati restituiti.