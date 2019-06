Infastidiva i passanti, finisce arrestato: aveva evaso dai domiciliari

I Carabinieri do Rimini Porto, impegnati nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto nel tardo pomeriggio di venerdì, per il reato di evasione, un senegalese di 66 anni, già noto alle forze dell’ordine per introduzione nello stato e commercio di prodotti contraffatti. Gli uomini dell'Arma, transitando in Piazza Malatesta, hanno notato l’uomo che, con atteggiamento molesto, infastidiva i passanti.

Lo stesso, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi a piedi, fingendo di parlare al cellulare. I militari, insospettiti da tale atteggiamento, hanno chiesto all’uomo di esibire i documenti. Da accertamenti alla banca dati è emerso che era evaso dagli arresti domiciliari. Il giudice ha convalidato il provvedimento, sottoponendolo nuovamente al regime della detenzione domiciliare in attesa della prima udienza dibattimentale.