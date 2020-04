Infermiera e sindaco di Galeata, la riminese Elisa Deo torna in corsia per l'emergenza coronavirus

"Non importa ciò che fai ma quanto amore ci metti. In questo momento è necessario metterne ancora di più. Dopo tre anni torno anche in corsia". Con questo breve ma deciso messaggio, la riminese Elisa Deo, sindaco di Galeata, nel Forlivese, ha annunciato alcuni giorni fa la decisione di rimettere la casacca da infermiera. Il primo cittadino è infatti anche una infermiera e, vista l'emergenza, non ha avuto dubbi.

Il suo nome era nelle graduatorie per infermieri della Ausl Romagna e quando è stata richiamata in servizio per l'emergenza sanitaria ha risposto "Sì" ed è al lavoro all'ospedale Nefetti di Santa Sofia, nel reparto di medicina di lungo degenza. Classe '82, una figlia di due anni e mezzo, rieletta nel 2018 col centrosinistra alla guida del Comune forlivese, Elisa Deo è anche presidente dell'assemblea dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese. Il suo curriculum è sinonimo di multitasking, con studi che vanno dalle lingue e traduzioni alla specializzazione in infermieristica e un master portato a termine a pochi mesi dal parto della sua piccola.

Al momento l'incarico è per sei mesi, ma in caso dovesse essere prolungato l'amministratrice porterà avanti entrambi i suoi impegni, come ha confermato all'Ansa. Elisa ha ribadito che "Infermieri, sindaci, stiamo combattendo una battaglia contro un nemico invisibile, mi sembrava normale dare la mia disponibilità. E questa è un'emergenza nuova per me, sia dal punto di vista amministrativo sia da quello sanitario. Su entrambi i fronti mi sento in trincea, e del resto amministratori e operatori sanitari lo sono sempre in prima linea". Il sindaco si augura che entrambi i ruoli continuino a venire apprezzati anche dopo l'emergenza, E sulla situazione coronavirus a Gelata, paesino dell'appennino forlivese con 2.500 abitanti, ha evidenziato che i casi si contano sulle dita di una mano, non ci sno focolai attivi e nessun operatore sanitario è contagiato.