Infortunio in pista per Nicco Antonelli, il pilota costretto ad operarsi

Sarà operato a Modena, nella giornata di mercoledì, Niccolò Antonelli il pilota della Sic58 Squadra Corse Niccolò Antonelli rimasto infortunato domenica nel Gp di casa. Ad annunciarlo è stato lo stesso cattolichino nel ringraziare tutti i suoi tifosi che lo hanno supportato in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit. La caduta è costata a Nicco una frattura al polso e, per la sua riduzione e per applicare una placca di metallo, sarà operato a Modena. Il 23enne, quindi, sarà costretto a saltare il Gp di Aragon, in calendario il 22 settembre e dove sarà sostituito da Davide Pezzoli. L'obiettivo del cattolichino è di tornare in forma per il Gp della Thailandia che si correrà a Chang il prossimo 6 ottobre.