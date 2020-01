Il cassonetto dei rifiuti gli precipita sulla schiena, operaio ricoverato al "Bufalini"

E' stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena, dopo essere stato visitato al pronto soccorso di Rimini, a causa delle gravi lesioni riportate alla schiena un operaio addetto alla raccolta dei rifiuti rimasto ferito sul lavoro. Secondo quanto emerso intorno alle 12.15 l'uomo, un 53enne dipendente di una cooperatica che si occupa del giro di raccolta per conto di Hera, stava operando a Coriano in via Bachelet. Dopo aver agganciato il cassonetto al braccio meccanico del camion per la raccolta e averlo issato per svuotarlo nel compattatore, per cause ancora in corso di accertamento il pesante bidone si è staccato rovinando addosso all'operaio. Scattato l'allarme, sul posto è accorsa un'ambulanza del 118 coi sanitari che hanno stabilizzato il ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso di Rimini dove i medici, a causa della gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento d'urgenza nel nosocomio cesenate. In via Bachelet, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'infortunio sul lavoro, sono intervenuti i carabinieri e la Medicina del lavoro.