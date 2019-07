Ingoia dieci ovuli di eroina, corriere della droga inchiodato dalla radiografia

Gli agenti hanno subito notato i suoi comportamenti strani. E i sospetti delle forze dell'ordine si sono tarsformati in pochi minuti in certezza. A finire in manette l'altra sera è stato un corriere di droga in viaggio verso Rimini, arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Bologna. L'uomo, O.J., 37 anni, cittadino nigeriano, era stato notato mentre cercava di prendere un treno al binario 11 della stazione, diretto a Rimini. I poliziotti hanno intercettato il 37enne durante una attività di controllo in concomitanza con l'afflusso di persone previste per il concerto di Jovanotti nel capoluogo riminese.

L’uomo, con precedenti di Polizia, è stato trattenuto per accertamenti, che in un primo momento senza riscontri. Poi, di fronte alle richieste insistenti di utilizzare i servizi, gli agenti hanno iniziato a sospettare qualcosa. E' stato informato quindi il magistrato di turno, che ha disposto il ricovero al Sant'Orsola con conseguenti radiografie. Qui la scoperta: dieci ovuli contenenti in totale 110 grammi di eroina. Una volta espletate le cure mediche del caso, il 37enne è stato portato in carcere.