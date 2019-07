Inizia la distribuzione dei kit per il porta a porta in una nuova zona a Rimini

Oggi, 1 luglio, per circa 800 tra famiglie ed attività presenti nell’area compresa tra Via del Giglio, la Ferrovia, Via Ferrari/delle Mimose parte la distribuzione dei kit per la nuova raccolta porta a porta, mentre il nuovo servizio sarà attivato3 settimane dopo, cioè da lunedì 22 luglio. Si tratta del sistema domiciliare integrale, attivo già per oltre 14.000 utenze della zona turistica che prevede la raccolta a domicilio, in giorni e orari prestabiliti, di tutte le tipologie di rifiuti: il rifiuto organico, l’indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro. Le modalità esatte del nuovo sistema di raccolta sono contenute nella guida-calendario distribuita ‘porta a porta’ a tutte le utenze interessate, insieme al Rifiutologo e al materiale per agevolare la separazione dei rifiuti, dagli operatori incaricati da Hera, facilmente identificabili grazie al tesserino di riconoscimento. Il porta a porta, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali e il rispetto dell’ambiente, permetterà di migliorare la percentuale di raccolta differenziata, avviando i rifiuti agli impianti di separazione, trattamento e recupero, dove verranno rilavorati per la realizzazione di nuovi prodotti.

Il servizio di raccolta rifiuti, che riguarderà circa 1000 utenze presenti nella zona compresa tra la Via Ferrari/delle Mimose e la ferrovia, prevede un sistema integrale di raccolta domiciliare di tutte le tipologie di rifiuti: carta/cartone, plastica/lattine, vetro, indifferenziato e rifiuto organico. Dal 31 luglio saranno eliminati gradualmente tutti i contenitori stradali dei rifiuti che da lunedì 22 luglio verranno raccolti a domicilio: l’organico 2 volte la settimana in inverno e 3 in estate, vetro una volta ogni quindici giorni in inverno e una in estate, mentre tutte le altre tipologie una volta alla settimana. Alle famiglie sarà consegnato un pratico kit, differente in base alla tipologia dell’edificio: per quelli fino a 4 appartamenti sono previste pattumiere domestiche da 40 litri per indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro e da 25 litri per l’organico, tutte dotate di chiusura antirandagismo. Per gli edifici da 5 appartamenti in su, si devono utilizzare i contenitori condominiali da 120/360 litri per ogni tipo di rifiuto, da tenere all’interno degli spazi di proprietà. Ricordiamo che la raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti delle Autorità competenti. Il mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni amministrative.