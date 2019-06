Inseguimento nel pomeriggio: spari della polizia contro un'auto in fuga

Colpi di arma da fuoco nel pomeriggio in via Tonale, a Rimini. Il fatto si è verificato intorno alle 15,30 di sabato quando una vettura, una Lancia Y, ha “bruciato” il posto di controllo organizzato dalla Polizia Stradale all’altezza della rotatoria tra la via Emilia e la Statale Adriatica. Il mezzo è scappato in direzione di Rimini, imboccando via Tonale. La pattuglia della polizia si è lanciata all’inseguimento, e dopo alcune centinaia di metri – visto che la Lancia non si fermava – gli agenti hanno esploso dei colpi che hanno infranto il lunotto posteriore della Lancia Y. Il mezzo è stato bloccato all’altezza del ponte degli scout.

Ulteriori informazioni in seguito