Auto a folle velocità, scatta l'inseguimento: erano "topi" d'abitazione e truffatori in trasferta

Caccia all'uomo per le vie di Rimini. Gli agenti della Volante della Questura di Rimini sono stati impegnati martedì in un inseguimento, iniziato in via Flaminia. Nel mirino della "pantera" una Mazda con tre uomini a bordo, che procedeva a forte velocità. Accortosi della presenza della pattuglia, il conducente dell'auto sospetta ha schiacciato il piede sull'acceleratore, effettuando diverse manovre pericolose che per fortuna non hanno causato gravi incidenti.

Infatti, sempre ad alta velocità, l’auto ha oltrepassato un incrocio con il semaforo rosso transitatando in una via in contramano, per terminare la loro folle corsa al termine di una strada senza uscita. Scesi immediatamente dall’auto, i tre occupanti sono scappati nelle vie adiacenti, prendendo ovviamente direzioni opposte, prontamente inseguiti dal personale della Volante. Grazie anche al supporto di un ulteriore equipaggi, dopo un rocambolesco inseguimento, due dei tre fuggiaschi sono stati raggiunti e bloccati in sicurezza.

Durante l’inseguimento, uno dei due si è disfatto, gettandolo nel cortile di una abitazione, di un sacchettino, successivamente recuperato, contenente sette monete fuori corso, monili in oro e due orologi oltre che ad una tessera di ricoscimento da carabiniere e un tesserini dipendente Italgas, entrambi palesamenti falsi. Inoltre, all’interno dell’auto è stato rinvenuto uno zainetto contenente tre radio trasmittenti portatili, un rilevatore di metalli e due targhe adesive contraffatte, materiale che è stato sequestrato.

Accompagnati in Questura, i due un 59enne di Torino ed un 49enne di Cuneo, già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimoni, hanno ammesso di essere “topi” di appartamento giunti a Rimini nella stessa mattinata e di usare detti attrezzi per effettuare i furti. Al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per il reato di ricettazione in concorso e muniti del provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio da Rimini della durata tre anni.