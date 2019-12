Insieme nella vita e nel lavoro, marito e moglie riaprono il supermercato in via della Fiera

I soci Conad Arianna Rocchi e Marco Spada, marito e moglie, hanno riaperto giovedì mattina la saracinesca del negozio Conad City di via della Fiera 2/A a Rimini. Il cambio di gestione del punto vendita, in precedenza affidato alla società Euromarket, ha coinciso con un ammodernamento dei locali e un generale riassetto degli ambienti che ha comportato alcuni giorni di chiusura.

L’orario di apertura è stato ampliato: il negozio sarà infatti aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.00 alle 13.00. Rocchi e Spada hanno già esperienza nel commercio al dettaglio, sono infatti i gestori di un altro Conad City a Rimini, in via Aurelio Saffi 55. Arianna, poi, è “figlia d’arte”.

"Veniamo da una esperienza ormai consolidata di gestione di un negozio di vicinato – commenta la socia Arianna Rocchi – come quello di via Saffi, che era il negozio di famiglia, gestito prima di me dai miei genitori. Anche in questo secondo punto vendita cercheremo di mantenere alto il livello di servizio al cliente e la qualità non solo della merce ma soprattutto della relazione, che per i negozi di quartiere sono fattori determinanti e che fanno la differenza".