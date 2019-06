Installati i nuovi seggiolini dello stadio "Romeo Neri"

Hanno preso il via i lavori per l'installazione dei nuovi seggiolini dello stadio "Romeo Neri", secondo quanto indicato dai criteri infrastrutturali previsti dalle licenze nazionali per l'iscrizione al campionato di Serie C. Il Rimini F. C. si è fatto carico dei costi necessari alla realizzazione dell'opera, per un importo pari a € 40.000.