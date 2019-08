Interventi riqualificazione alla scuola primaria don Milani di Ospedaletto

Il Comune di Coriano ha partecipato al bando indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, risultando beneficiaria di un contributo di €. 67.800,00. Saranno finanziate, così, opere di riqualificazione della struttura geodetica (il pallone) della Scuola Primaria Don Milani di Ospedaletto, per un costo complessivo dell’intervento pari a €. 113.00,00. Con la delibera di Giunta 123 del 31 luglio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo e a breve saranno terminate le procedure di gara e l’Amministrazione comunale potrà procedere all’affidamento dei lavori. “Un intervento importante per la scuola e per le attività sportive del territorio - ha sottolineato Roberto Bianchi, assessore a lavori pubblici. - Dobbiamo definire il periodo più idoneo per l’intervento, e lo faremo coordinandoci con la direzione didattica non appena sarà affidato il lavoro”. "Colgo l’occasione - ha aggiunto il sindaco Domenica Spinelli - per ringraziare gli uffici che, anche se oberati dagli impegni, si stanno dedicando ampiamente e con ottimi risultati alla ricerca di finanziamenti, indispensabili in un periodo sempre più colpito da riduzione delle disponibilità a favore delle casse dei comuni”.