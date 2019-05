Intitolata a Francesca da Rimini la nuova arena antistante Castel Sismondo

Durante la seduta odierna, la Commissione consiliare ha espresso il suo parere favorevole all’intitolazione di sei nuove aree di circolazione, tra vie, piazze e arene riminesi. Nel corso della stessa seduta, la Commissione ha anche approvato il regolamento per case famiglie anziani e disabili. Sono sei le nuove aree di circolazione, la cui individuazione e redazione della proposta di intitolazione era stata precedentemente vagliata e approvata all’unanimità dalla speciale Commissione tecnica toponomastica, composta da Oreste Delucca, Giovanni Luise’, Anna Maria Bernucci, Federicomaria Muccioli, Davide Bagnaresi, Anna Montini.

Nello specifico, le aree interessate sono: L’arena antistante Castel Sismondo con la denominazione

Piazza Francesca da Rimini (circa 1260 – 1283 – 1285). Quattro tratti nell’area intorno a via Montescudo con le denominazioni che si vanno ad aggiungere a quella recente dedicata all’attrice Dina Sassoli: via Renata Tebaldi (soprano 1922 – 2004), via Ettore Parmeggiani (tenore 1895 – 1960), via Ferrovia Rimini – San Marino (1932 – 1944), via Belverde. Il Piazzale in località Ghetto Turco, adiacente al Parco Pertini con la denominazione Piazzale Anacleto Bianchi (ex consigliere comunale 1904 – 1977).

LA NUOVA TOPONOMASTICA CREA FRIZIONI NELLA MAGGIORANZA - Qualche frizione nella maggioranza in Comune a Rimini, questa mattina in commissione, per l'intitolazione di una via della città alla soprano Renata Tebaldi. A Davide Frisoni di Patto civico, infatti, proprio non va giù che sia "segregata" nella zona artigianale di via Montescudo e vota contro. Ma il civico polemizza anche sull'intestazione della piazza con l'arena di fronte alla Rocca Malatestiana a Francesca da Rimini. L'assessore ai Rapporti con il territorio Mattia Morolli spiega che sono sei le nuove intitolazioni, quattro strade e due piazze. Nella zona artigianale di via Montescudo, oltre a via Tebaldi, nasceranno via Ferrovia Rimini-San Marino, via Belverde e via Ettore Parmeggiani, il tenore. Nel ghetto turco sarà intitolata all'ex consigliere comunale Anacleto Bianchi, comunista mandato al confino durante il Ventennio fascista, il piazzale accanto a parco Pertini. Infine, su proposta del sindaco Andrea Gnassi, Francesca da Rimini darà il nome alla piazza con arena antistante Castel Sismondo.

Replicando alle critiche che saranno comunque fatte presenti all'assessore competente Anna Montini, Morolli da un lato sottolinea che "l'artigianato è una forma d'arte e le aziende presenti in quella zona investono molto in cultura", dall'altro che Francesca da Rimini abitava nella zona della Rocca ed era "l'elemento cardine" dello spettacolo teatrale su Dante di Roberto Benigni. Quel racconto portato nei teatri, lo corregge Frisoni, "ruota intorno a Beatrice" e in quell'area Francesca da Rimini "non ha mai abitato". Certo, aggiunge, "l'artigianato è una forma di arte, ma ci sono livelli da distinguere". La sua proposta è quella di intitolare a Tebaldi, e magari anche a Parmeggiani, una sala del teatro Galli, oppure la stessa piazza dell'arena. In via Montescudo "girano solo artigiani, non sanno nemmeno chi è. L'intitolazione a personaggi culturali non è valutata bene", conclude.

Per Gioenzo Renzi di Fratelli d'Italia "non si dovrebbe usare il nome della Tebaldi per esigenze toponomastiche delle aziende, l'intitolazione deve essere congeniale con il vissuto dei luoghi". Da qui lo scetticismo anche a "frantumare" troppo l'attuale piazza Malatesta. Per Gennaro Mauro del Movimento per la sovranità, invece, serve "un po' di coraggio": si potrebbe per esempio intitolare alla soprano il prolungamento di via Verdi fino all'ex sede della Provincia. Da ultimo anche Nicola Marcello di Forza Italia giudica "non appropriata" la location di via Montescudo e ricorda che è "sospesa da anni" l'intitolazione alle Fiamme gialle della rotatoria sulla Marecchiese di fronte al Comando provinciale della Guardia di finanza.