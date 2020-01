Intossicati dal gas, paura per una coppia di anziani

Paura per una coppia di 70enni della Valconca che, nel pomeriggio di domenica, sono rimasti intossicati da una fuga di gas nella loro abitazione di Pianventena a San Giovanni in Marignano. Ad accorgersi per prima di quanto stava accadendo, intorno alle 17, è stata la signora che non vedendo il marito lo ha cercato nell'abitazione trovandolo riverso a terra nella tavernetta privo di sensi. Prima di chiamare il 118, sentendo uno strano odore nell'aria, la donna ha avuto la prontezza di aprire le finestre per poi chiedere l'intervento dei sanitari. Arrivato sul posto, il personale di Romagna Soccorso ha rilevato coi propri strumenti un'alta concentrazione di gas e a loro volta hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato il marito, trasportato d'uergenza al "Ceccarini" di Riccione per le cure del caso dove, comunque, non sarebbe in pericolo di vita, per entrambi solo tanta paura. Il personale del 115 ha accertato che all'origine dell'intossicazione c'è stato un malfunzionamento della caldaia.