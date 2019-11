Investe mamma e figlia e fugge, il pirata della strada perde la targa sul luogo dell'incidente

Un incidente che ha coinvolto mamma e figlia, entrambe in bicicletta, fatte cadere da un'automobilista che è poi scappata sperando di far perdere le proprie tracce. Il sinistro è avvenuto martedì scorso nella rotatoria di via Settembrini quando l'utilitaria, guidata da una donna, ha urtato la ciclista che è rovinata sull'asfalto. Sul seggiolino c'era la figlia della signora che, fortunatamente, è stata protetta dalla caduta non riportando ferite mentre, la mamma, se l'è cavata con due settimane di prognosi. Rischia molto di più, invece, la guidatrice che dopo essersi fermata per accertarsi delle condizioni delle ferite si è poi allontanata con una scusa scappando dal luogo del sinistro senza aspettare l'arrivo dei soccorsi e della polizia Municipale. L'automobilista, infatti, senza dare nell'occhio e nonostante il capanello di persone che si era formato è risalita sul veicolo per poi ingranare la marcia e fuggire. Nella fuga, tuttavia, ha perso la targa che è stata ritrovata e che ha permesso di risalire fino al pirata.