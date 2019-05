Investimento mortale, bloccata la circolazione dei treni sulla linea adriatica

Tragedia lunedì mattina lungo i binari. Un uomo, intorno alle 9.40, ha perso la vita poco prima della stazione di Faenza, investito dal treno regionale veloce 11528 proveniente da Ancona e diretto a Piacenza e atteso nella stazione manfreda per le 9.39. Il macchinista non ha potuto evitare l'impatto e l'uomo, di cui non sono ancora note le generalità, è morto sul colpo. Sul posto si sono precipitati gli uomini della Polizia ferroviaria e i soccorsi del 118, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

La circolazione dei treni è stata sospesa dalle 9.40 fino alle 10.30 tra le stazioni di Faenza e Forlì in attesa della rimozione del cadavere e dei rilievi di legge. Per i pendolari è stato attivato un servizio di bus sostitutivi e alcuni treni sono stati deviati sulla linea di Ravenna. Intorno alle 10.30 la circolazione dei treni tra Faenza e Forlì è ripartita su un binario solo a velocità ridotta.