Investimento mortale sulla linea ferroviaria, stop ai treni sulla linea adriatica

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 12.45 fra le stazioni di Santarcangelo di Romagna e Rimini, sulla linea Bologna – Rimini, per consentire i rilevi dell’Autorità giudiziaria a seguito dell’investimento mortale di una persona da parte del treno Frecciabianca 8814 Lecce – Milano. Il dramma si è consumato in aperta campagna, a circa 1 chilometro dalla stazione clementina, e sono in corso gli accertamenti della Polfer per capire se si sia trattato di una disgrazia o di un gesto deliberato.

In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale con possibili cancellazioni, deviazioni di percorso e allungamento dei tempi di viaggio.