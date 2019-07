Investimento mortale sulla linea ferroviaria, treni in ritardo

Dramma sulla linea ferroviaria, nella prima mattinata di martedì, dove è avvenuto in investimento mortale che ha causato pesanti ripercussioni alla circolazione dei treni. La tragedia si è consumata tra le stazioni di Cesena e Gambettola quando, poco prima delle 7, il macchinista del treno si è trovato davanti un uomo e non ha potuto far altro per evitare l'impatto. E' scattato l'allarme che ha fatto bloccare la linea. La circolazione è ripresa gradualmente dalle 9.40 dopo i rilievi dell’autorità giudiziaria.

Nell'incidente è rimasto coinvolto il Regionale 11526 Ancona – Piacenza, autorizzato a ripartire alle 8.40. Interessati altri sedici treni regionali - di cui quattro cancellati interamente e tre per parte del percorso - e cinque a lunga percorrenza – di cui tre deviati su percorsi alternativi. Registrati ritardi fra 15 minuti e due ore. E' stata potenziata l’assistenza alle persone in viaggio, anche agevolando l’uso di corse alternative. Sono stati distribuiti oltre 600 kit con generi di conforto e bottiglie d’acqua.