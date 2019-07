Jova beach party, l’ambasciatore del Sudafrica Shirish M. Soni ricevuto da Gnassi

Il sindaco del Comune di Rimini, Andrea Gnassi, ha ricevuto nella Residenza comunale l'ambasciatore del Sudafrica, Shirish M. Soni, a Rimini per partecipare alla prima data del Tour italiano – dopo l’anteprima di Ferra - del “The Liberation project”. Si tratta di un progetto che celebra alcuni importanti anniversari per il Sud Africa: il 25esimo anniversario della democrazia in Sud Africa, il Mandela Day il 18 luglio di ogni anno, i 150 anni dalla nascita del Mahatma Gandhi. La grande novità della tappa riminese è la presenza all’interno del Jova Beach Party; Jovanotti in persona ha infatti voluto invitare The Liberation Project, all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Il tour è patrocinato dall’Ambasciata del Sud Africa a Roma e ha il supporto delle Ambasciate di Cuba e India a Roma e del nostro Ministero Affari Esteri.

Durante l’incontro l’ambasciatore Soni si è informato sul tessuto produttivo locale e sul sistema fieristico riminese, approfondendo i temi della cooperazione e promozione dei rapporti tra Sud Africa e Italia e in particolare negli ambiti delle relazioni tra città, rapporti commerciali e di investimento tra imprese, istituzioni educative e scientifiche (università). L’ambasciatore Soni ha anche invitato il Sindaco Gnassi alla prossima edizione del South Africa-Italy Business Summit, organizzato da The European House-Ambrosetti, che si terrà a Johannesburg dal 29 al 30 ottobre. Il sindaco Gnassi ha presentato i grandi interventi di cambiamento della città, con particolare attenzione a quelli culturali, invitando l’Ambasciatore Soni al concerto che il Maestro Riccardo Muti terrà al Teatro Galli il prossimo 3 agosto.