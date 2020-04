L'Ail dona le uova alla casa di riposo "Maccolini", un dolce augurio per anziani e personale

L'organizzazione di volontariato Ail Rimini, dopo avere donato le uova Ail a tutti gli operatori (medici, infermieri, Oss) dei reparti Covid, ha deciso di regalarle anche al personale ed agli anziani della casa di riposo “Maccolini” di Rimini, storica struttura di assistenza alla popolazione anziana, gestita dal 1900 dalla Congregazione Suore di Carità dette di Maria Bambina, che ospita 142 anziani.

"L'Istituto “Maccolini” per diminuire al minimo i rischi di contagio per gli anziani ricoverati ha deciso di ricorrere ad una “quarantena preventiva” volontaria - spiega il presidente dell'Ail Rimini Eduardo Pinto - tutti dall'inizio dell'emergenza sanitaria stanno vivendo all'interno della casa di riposo, con l'allestimento nella struttura di posti letto per gli operatori esterni. Un grande sacrificio anche per le famiglie degli operatori, che sta dando però i suoi frutti visto che a tutt'oggi non si registrano casi di contagio. Questa grande attenzione nei confronti dei nonni è un bel messaggio d'amore, uno dei tanti che vediamo in questi giorni di sofferenza ma anche di grande solidarietà".