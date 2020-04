L'Alberghiero "Tonino Guerra" dona le scorte alimentari non usate per le lezioni

L'istituto enogastronomico (alberghiero) ISISS Tonino Guerra di Novafeltria ha deciso di partecipare alla colletta alimentare organizzata dalla Protezione Civile Altavalmarecchia per contribuire a sostenere le famiglie in difficoltà a seguito del lockdown indetto per arginare il coronavirus. La scuola, non potendo effettuare le esercitazioni nel settore enogastronomico per l'improvvisa chiusura causata dall'epidemia, ha pensato di donare le scorte alimentari giacenti in magazzino. La preside Prof.ssa Maria Anna Manicone, assieme ai docenti di laboratorio, ha contattato l'Altavalmarecchia Soccorso AVS (Protezione Civile) per devolvere i pacchi alimentari comprendenti 40kg di farine di vario genere, 180 confezioni di marmellata monodose, 200 confezioni di fette biscottate monodose, 10 kg di formaggi predisposti in confezioni famiglia, e molto altro tra cui merendine, succhi di frutta, ecc., in favore della popolazione. In questo momento emergenziale l'Istituto Tonino Guerra, sensibile all'esigenza del territorio, ha contribuito alla solidarietà civile dando il proprio sostegno alla collettività dell'Alta Valmarecchia.

