L’amministrazione di Coriano incontra il nuovo comandante della Municipale Zechini

Nella giornata odierna il nuovo comandante delle Polizie Locali Intercomunali di Coriano, Riccione e Misano Adriatico, Achille Zechini si è recato in visita al Comune di Coriano. Il sindaco Domenica Spinelli, il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Gianluca Ugolini hanno ricevuto il comandante presso la sala della giunta per presentare le specifiche problematiche di Coriano al fine dell’impostazione del lavoro nell’immediato futuro. Tra i temi si è affrontato in particolare la specificità del territorio di Coriano, ben diverso in caratteristiche dai comuni costieri. Coriano con la sua estensione, la suddivisione in frazioni nettamente separate e la posizione in merito al confine di stato con San Marino rendono i servizi sul territori molto differenti da quelli richiesti da Riccione e Misano.

“Siamo molto felici - ha dichiarato il sindaco, Domenica Spinelli - che un tecnico di grande e lunga esperienza, come il comandante Zechini, possa lavorare al nostro fianco in questo delicatissimo ruolo. Siamo certi che il comando sotto la sua dirigenza continuerà con ancora più slancio verso gli ottimi obiettivi fin qui raggiunti da chi lo ha preceduto". ”Il nostro è un piccolo comando rispetto a quelli di Riccione e Misano Adriatico - ha aggiunto Gianluca Ugolini - ma grazie al lavoro sinergico col comando intercomunale sta svolgendo un ottimo lavoro. Il comandante Zechini saprà sicuramente valorizzare questa organizzazione collaborativa. ”