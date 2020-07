L'Arena della Regina accende l'estate di Cattolica con spettacoli, musica e film

Proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e musicali all'Arena della Regina di Piazza Repubblica. Un maxi schermo, 10 metri per sei, per vivere sotto le stelle le meraviglie della “settima arte”. Si “accendono i motori” dell’estate cattolichina 2020 e dei suoi eventi. La Regina si prepara ad offrire alla cittadinanza ed ai turisti un ricco programma di appuntamenti artistici e di intrattenimento.

La proposta è stata discussa nei giorni scorsi in Giunta Comunale, l'indirizzo dato è quello di individuare concessionari per la gestione degli eventi sino al mese di settembre. Il Comune concederà in uso Piazza della Repubblica sia come arena cinematografica sia come luogo per eventi con un numero massimo di mille posti a sedere (rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro ed eventualmente incrementabili in base ai protocolli e norme vigenti per lo svolgimento di spettacoli all'aperto).

In particolare le linee della Giunta Comunale indicano una programmazione cinematografica per 5 serate settimanali dal lunedì a venerdì. L’utilizzo di Piazza Repubblica rimane comunque nella disponibilità del Comune per gli eventi più importanti, come ad esempio in occasione di alcuni tra gli appuntamenti del “Mystfest” che avranno luogo in agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli degli appuntamenti previsti per l’Arena della Regina 2020 verranno inseriti in un cartellone ed illustrati in una conferenza stampa che verrà convocata dall'Amministrazione martedì prossimo, a cui parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Mariano Gennari, l'assessore al Turismo Nicoletta Olivieri e la dirigente Claudia Rufer.