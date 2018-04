L'Arma dei Carabinieri presente alla manifestazione "Emerge Rimini 2018"

Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri con una propria rappresentanza di militari e mezzi d’istituto partecipa alla nota manifestazione “Emerge Rimini 2018”, organizzata dal coordinamento della Protezione Civile di Rimini. Nello stand del Comando Provinciale Carabinieri e del Gruppo Forestale Carabinieri di Rimini sono esposti due mezzi fuoristrada che sono stati utilizzati nelle operazioni di soccorso durante il terremoto Marche – Umbria del 2016, una moto BMW R1200 e un’uniforme utilizzata dai militari nelle operazioni di soccorso. Verrà inoltre proiettato un video istituzionale riguardante i soccorsi prestati dai militari dall’Arma in occasione del terremoto nell’Emilia del 2012, nelle Marche – Umbria del 2016, nonché in occasione delle nevicate del febbraio 2012 e 2018 che hanno isolato numerose famiglie nell’entroterra del Montefeltro.