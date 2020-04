L'assessore Corsini garantisce: "Se turista positivo al Covid-19 l'hotel rimarrà aperto"

L'Emilia-Romagna e' al lavoro per organizzare la stagione estiva. Ma cosa accadrà se l'ospite di un hotel dovesse risultare positivo al coronavirus? "L'albergo rimane aperto e gli ospiti non vengono messi in quarantena", spiega l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. "Al tavolo regionale dove sanità ha un ruolo centrale abbiamo chiarito questo aspetto importante", spiega l'assessore. "Il positivo verrà preso in carico dalla sanità e non ci saranno responsabilità nei confronti albergatore purchè abbia rispettato protocolli di sicurezza", aggiunge, rassicurando gli albergatori. Insomma, "non ci saranno ne' l'albergo chiuso con ospiti in quarantena, ne' situazioni che posano creare danno alla struttura privata", conclude.

