L'Associazione nazionale carabinieri della Valconca cerca nuovi volontari

“Raccolgo volentieri - dice la Presidente dell’Unione della Valconca, Elena Castellari - la richiesta del Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Morciano/San Clemente, Carlo Arcaroli, circa la volontà di rinnovare l’invito a tutti coloro che volessero entrare a far parte dell’Associazione, sostenendone i principi e le attività svolte sull’intero territorio della Valconca. Si tratta di servizi importanti, a favore delle singole realtà, organizzati di concerto con le Amministrazioni a supporto delle scuole (ingresso ed uscita degli studenti); nel controllo, con funzione deterrente, all’interno delle aree mercatali o, ancora, in concomitanza di fiere, eventi, manifestazioni - anche in affiancamento alla Polizia Locale dell’Unione - specie in situazioni di particolare afflusso di persone e veicoli. Nell’accogliere questo invito, voglio altresì esprimere la mia gratitudine all’Associazione per il prezioso impegno assicurato in tutte le circostanze in cui la partecipazione e la dedizione dimostrate hanno testimoniato, in concreto, il grande senso d’appartenenza al tessuto comunitario, contribuendo al benessere dei cittadini. Dare sostegno al volontariato equivale inoltre a voler essere parti attive dei percorsi favorenti lo sviluppo della nostra identità sociale”.