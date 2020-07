L’associazione “Sbub Bykers” dona giocattoli ai piccoli pazienti di Oncoematologia pediatrica

Ancora un bellissimo segno di vicinanza e solidarietà nei confronti dell’Ospedale di Rimini e in particolare dei bimbi seguiti dal servizio di Oncoematologia pediatrica (coordinato dalla dottoressa Roberta Pericoli nell’ambito dell’Unità operativa di Pediatria diretta dal dottor Gianluca Vergine). L’associazione “Sbub Bykers”, che nelle scorse settimane ha venduto mascherine di protezione nei confronti dell’infezione da covid 19, in collaborazione col negozio “Mastro Geppetto”, ha utilizzato il ricavato per acquistare giocattoli per i piccoli pazienti, che sono stati donati nei giorni scorsi. L’associazione promuove il ciclismo dilettantistico, sia in strada sia fuoristrada, e già collabora con RiminiAil su varie iniziative benefiche. Sentiti i ringraziamenti per il bel gesto, da parte della Direzione di Presidio e della Direzione Aziendale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.