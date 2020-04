L'Austria dona una fornitura di guanti al territorio riminese

Nel corso della mattinata di venerdì il Prefetto ha incontrato il Console Onorario della Repubblica d’Austria presso San Marino, Isabella Gumpert. L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è stata l’occasione in cui il Console Onorario, in rappresentanza della Repubblica d’Austria, ha consegnato nelle mani del Prefetto la donazione di guanti, frutto della generosità dei lavoratori di una azienda austriaca operante in Malesia, e destinata al personale sanitario dell’AUSL Romagna, impegnato nella puntuale attività di cura dei pazienti e di contrasto della diffusione dell’epidemia del COVID-19. L’amicizia fra i popoli, declinata nella manifestazione di una genuina solidarietà umana, ha costituito il tema centrale che ha connotato la conversazione dei due interlocutori istituzionali. Il Prefetto ha espresso una viva gratitudine per il significativo esempio di generosità dimostrata verso la comunità della provincia riminese ed una forte condivisione di quei valori universali che, superando i confini territoriali, permeano i rapporti tra gli uomini anche in una dimensione sovranazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Console Onorario austriaco, congedandosi, ha richiamato quei legami che nel corso della storia europea i due popoli sono riusciti a stringere e che ancora oggi si rinnovano e si rinsaldano. Con una nota il Direttore Generale Marcello Tonini nella medesima giornata ha voluto ringraziare il Consolato austriaco sottolineando l’importanza del gesto, che denota generosità, altruismo e lungimiranza. “Sono giorni difficili, dolorosi per tante famiglie, e di impegno enorme per gli operatori sanitari”. I presidi generosamente donati – ha proseguito il dott. Tonini – “saranno importanti proprio per quegli operatori, affinché possano lavorare con maggior serenità”.