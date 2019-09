L'auto si chiude col bimbo di un anno nell'abitacolo, tanta paura per la mamma

Tanta paura per una mamma che, nella mattinata di martedì, dopo aver parcheggiato la propria auto nei pressi del Colosseo ha richiuso le portiere lasciando il figlio di 1 anno e le chiavi nell'abitacolo. L'allarme è scattato intorno all'1 quando la signora, disperata, si è resa conto che gli sportelli della sua Dacia erano bloccati e, il piccolo, era legato sul seggiolino. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, in poco tempo, sono riusciti ad aprire le portiere senza dover utilizzare metodi cruenti e a riconsegnare il bambino, che ha dormito per tutto il tempo, alla mamma.