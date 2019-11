L'autobus dei pellegrini non è a norma, interviene la polizia Stradale

Pellegrinaggio con qualche problema per un gruppo di 45 persone che, il primo novembre, stava raggiungendo il palacongressi di Rimini per partecipare a un raduno religioso. L'autobus sul quale viaggiavano è incappato in un controllo della polizia Stradale di Riccione, lungo l'Adriatica, con gli agenti che hanno seguito il mezzo fino alla sua destinazione per permettere ai fedeli di scendere in tutta sicurezza ed approfondire lo stato del pullman. Subito sono emersi problemi che riguardavano l'autista, un 56enne campano, risulato essere già noto alle forze dell'ordine e sprovvisto del Certificato di Abilitazione Professionale, che documenta il possesso delle conoscenze tecniche e dei requisiti psico-fisici, per il trasporto in sicurezza dei passeggeri. L'ispezione del mezzo, poi, ha permesso di scoprire che dieci cinture di sicurezza, al servizio dei sedili passeggeri, risultavano inefficienti; la cassetta di pronto soccorso custodiva medicinali scaduti da anni; gli estintori non erano stati revisionati. Le irregolarità hanno fatto scattare il fermo del pullman mentre il conducente è stato sanzionato per violazioni al Codice della Strada con un verbale da diverse migliaia di euro.