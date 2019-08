L'educazione stradale non va in vacanza, a lezione nei centri estivi

Si è conclusa, proprio in questi giorni, un’altra attività di educazione stradale che la Polizia Locale ha organizzato nel centro estivo della parrocchia “Santa Maria a Mare” a Viserba. Un impegno, protratto anche nel periodo estivo, che ha coinvolto una trentina di bambini, due agenti del Distaccamento di Viserba e alcuni educatori, in un percorso formativo concentrato sulla sicurezza di muoversi a piedi, sul riconoscere i percorsi pedonali protetti e tutta la segnaletica stradale riferita al pedone. Un laboratorio, svoltosi sia in aula che sul ‘campo’, in cui i bambini hanno appreso le principali regole a cui devono attenersi i pedoni, come l’uso del marciapiede e gli attraversamenti pedonali.

L’esperienza formativa, in cui era prevista anche l’uscita in strada di tutto il gruppo, ha appassionato i bambini che hanno rivolto agli agenti numerose domande. Non sono mancati, all'interno dell’attività didattica in aula, momenti di contatto con gli agenti, attraverso i quali i piccoli hanno indossato i berretti degli agenti e impugnando la ‘paletta’, il segnale distintivo con il quale hanno anche imparato le segnalazioni manuali degli agenti del traffico.

Si tratta di un’altra importante occasione d’incontro con i cittadini da parte della Polizia Locale, accolta con entusiasmo da bambini e genitori, che si aggiunge al corposo piano formativo di educazione stradale che tutti gli anni viene offerto agli studenti di tutte le scuole riminesi. Un’importante operazione didattica che ha visto coinvolti, in quest’ultimo anno scolastico, 17 scuole primarie del territorio, per un totale di oltre 2000 studenti.