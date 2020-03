L'emergenza non scoraggia i ladri, furto con scasso al palasport. Il sindaco: "Mi sono cadute le braccia"

Nella notte di sabato c’è stato un furto al palasport Rossini di Misano Adriatico. E’ stata divelta una porta di accesso e dopo aver semidistrutto il distributore delle bibite i ladri hanno rubato le monete presenti all’interno. Da un primo sopralluogo, non pare sia stato rubato altro. Il furto e il danno sono stati rilevati dalla Polizia Locale nel primo sopralluogo della mattina di oggi. Il gestore della palestra si è recato sul posto ed ha provveduto alla denuncia alla stazione dei Carabinieri. Ora saranno analizzate le immagini registrate dalle telecamere limitrofe. Ieri sera erano pochissimi i mezzi in circolazione sul territorio e potrebbe essere facile arrivare ad individuare i responsabili dell’azione, generalmente grave e in questo momento così particolare davvero imperdonabile. “Avvisato del furto e del danno procurato ad una struttura così importante per la città – commenta il Sindaco Fabrizio Piccioni – mi sono cadute le braccia. In un momento del genere è perfino possibile arrivare a questo. Spero davvero che le telecamere possano inchiodare questi delinquenti alle loro responsabilità”.

