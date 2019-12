L’Enea Bastianini official fan club chiude il 2019 col botto

Si è svolta domenica sera la festa degli auguri di fine anno dell'Enea Bastianini official fan club presso la concessionaria MarCar di Rimini. Con Enea, gli amici piloti di sempre ed un numero inaspettato di ospiti, sponsor ed appassionati che hanno partecipato all'evento. “Sono orgoglioso - ha spiegato il pilota di Moto2 - di vedere alla festa del mio Fan Club un mare di gente, tanti riminesi che mi hanno dato una gran carica e fra loro ho avuto il privilegio di avere anche il sindaco Andrea Gnassi che, a sorpresa, si è unito a noi”. La serata, come da tradizione è stata caratterizzata dalla classica lotteria, ricca quest’anno di premi di altissimo livello, messi a disposizione da tutti gli sponsor e le aziende del territorio.

Il Bestia Fest 2019 lascia un grande segno di maturità del Fan Club della Bestia che ha già in cantiere tante iniziative per il 2020. Oltre al sindaco Gnassi, presente al gran completo la squadra ItalTrans Moto2 , con cui corre Enea ed ovviamente non mancava il capotecnico Giovanni Sandi che sul palco con la "bestia" ha cantato Romagna Mia. "Un evento di grande livello per il nostro pilota" ha spiegato il Vice Presidente del Fan Club Spiridione Ripaldi che, assieme a tutto il direttivo, a cui si aggiungono con tanta passione anche i genitori di Enea Emilio ed Antonella, ha realizzato una serata che si ricorderà nel tempo. Ora si pensa già al 2020 ed Enea ha dichiarato che se ci si diverte correndo i risultati arrivano.