L'epidemia attacca il reparto Geriatria dell'Infermi: 14 positivi tra pazienti e personale

Allarme nel reparto Geriatria dell'ospedale Infermi di Rimini dove, dopo le ultime analisi, 8 pazienti e 6 addetti sono risultati positivi al Coronavirus. Il focolaio è stato scoperto in quella che si riteneva una zona "pulita" del nosocomio vista la particolare fragilità di chi vi viene ricoverato. Secondo quanto emerso, una volta individuati i nuovi casi della malattia, degenti e personale, questi ultimi che già presentano alcuni sintomi febbrili, sono stati messi in isolamento mentre i nuovi ricoverati vengono smistati in altri reparti. L'Ausl ha avvitato un'indagine epidemiologica per cercare di individuare come il Covid-19 sia riuscito ad entrare in corsia.

