L'epidemia spegne la riapertura del Cororicò, annullato l'evento pasquale

In seguito all’emergenza COVID-19 l’evento di apertura del Cocco di Riccipne previsto per domenica 12 aprile 2020 è annullato. La direzione del locale comunica che, seguendo le indicazioni del decreto legislativo, si prevede un rimborso attraverso un voucher dei bliglietti già staccati in prevendita. Questo titolo, utilizzabile entro un anno per un ingresso al Cocco, sarà inviato in automatico nei prossimi giorni direttamente dalla piattaforma digitale “Ticket Sms” a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.