L'estate a Santarcangelo: partono le "shopping night" e non mancheranno le sorprese

Si sono fatte attendere qualche settimana, per poter partire in totale sicurezza rispettando tutti i protocolli ma ora sono pronte a partire le “Shopping Night” (e non solo) nel centro di Santarcangelo. L’Associazione dei Commercianti di Santarcangelo “Città Viva”, in accordo con il Comune, ha programmato un serie di Shopping Night e di altre iniziative per rendere “viva” anche quest’estate nel centro città. Si parte venerdì con l’appuntamento dedicato all’arte, dove ai musicisti si alterneranno i pittori presenti in tutte le strade del borgo.

Venerdì 24 luglio sarà dedicato alla magia e all’esoterismo, mentre sabato 25 luglio, e sabato 22 agosto, saranno dedicate interamente ai bambini e alle famiglie. Le classiche Shopping night riprenderanno poi venerdì 31 luglio, sabato 1 e venerdì 21 agosto, mentre, per chiudere in bellezza l’estate di Città Viva, l’ultima Shopping night (28 agosto) sarà dedicata al ricordo di Tonino Guerra nel 100° anniversario della sua nascita. Ma gli appuntamenti di Città Viva non si fermano alle sole serate del fine settimana e prevedono tre settimane speciali con degustazioni, all’interno dei locali, di piadine e cassoni speciali (dal 20 al 26 luglio), di vino (dal 3 al 9 agosto) e di gusti speciali di gelato (dal 17 al 23 agosto).

Torneranno anche i mercatini dell’artigianato, in Piazza Ganganelli, il 10, l’11, il 24 e il 25 luglio, e il 14, il 15, il 21, il 22, il 28 e il 29 agosto.

Inoltre, a partire da lunedì 13, Città Viva proporrà una giocosa caccia al tesoro lungo le vetrine dei negozi per far vincere ai cittadini, ogni settimana dal lunedì al giovedì, buoni sconto da € 50 da utilizzare nelle attività di Santarcangelo. "Abbiamo lavorato a lungo e in collaborazione con il Comune per poter presentare questo programma - afferma Massimo Bonvento, consigliere dell’associazione -. Lo abbiamo fatto, aspettando qualche giorno in più del solito, per essere sicuri di trovare la situazione migliore e più sicura possibile per i nostri ospiti. La loro salute viene per noi al primo posto e lo abbiamo dimostrato ampiamente chiudendo a marzo prima ancora che ci fosse imposto".

"Ora che abbiamo maggiori certezze, e protocolli da seguire, possiamo garantire l’animazione del centro in totale sicurezza. Avevamo promesso che sarebbe stata un’“Estate Viva” e questo programma è il risultato di questa promessa - conclude -. Per questo ringraziamo il Comune per la collaborazione e, un ringraziamento particolare, va fatto al nostro sponsor principale Derma 2.0 di Mattia Mancini per il suo contributo fondamentale nel supportare il palinsesto proposto per quest’anno".