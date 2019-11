L'etilometro non fa sconti, 18 automobilisti pizzicati ubriachi al volante

Controlli a tappeto dei carabinieri nel corso del fine settimana appena trascorso coi militari dell'Arma che hanno predisposto 22 posti di controllo lungo le strade di Rimini per contrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto dell'alcol. In particolare sono stati 14 gli automobilisti finiti nella rete e che, sottoposti all'etilometro, hanno fatto segnare un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l che gli è valso, oltre al ritiro della patente, anche una denuncia a piede libero. A questi vanno aggiunti altri 4 guidatori che, invece, hanno fatto rilevare un tasso alcolico tra 0,5 e 0,8 g/l per il quale è previsto solo il ritiro del documento di guida. In totale sono stati fermati 123 veicoli, identificate 188 persone e denunciate 14 a piede libero per vari reati.