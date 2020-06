L'ex Prince pronto a riaprire i battenti con il "Musica" di Tito Pinton

Il 'Musica' scalda i motori. Conto alla rovescia per l'apertura del club di Riccione che raccoglie il testimone dell'ex Prince. Tito Pinton, nuovo gestore del locale insieme al Gruppo Cipriani e titolare dello storico 'Muretto' di Jesolo, stringe i tempi. “Ci stiamo preparando a partire – conferma – e siamo pronti a farlo in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle linee guida indicate dalla Regione. Il messaggio che vogliamo far passare è che quest'estate sarà possibile vivere al cento per cento la magia della discoteca, naturalmente con alcuni piccoli accorgimenti e con un'attenzione particolare per le normative”. Balli consentiti solo all'aperto, nell'ampio giardino di 2mila metri quadri. E poi ancora: controlli di temperatura all'ingresso, percorsi riservati in entrata ed uscita e mascherina in omaggio a tutti i clienti. “Ma l'essenza del locale non sarà snaturata – assicura Pinton -. Non vogliamo privare la città di un tassello importante come quello legato all'intrattenimento notturno, che in passato tanto lustro ha dato alla Riviera e che ha reso celebre il nome di Riccione. Ci sentiamo parte integrante e vogliamo dare il nostro contributo a questa grande industria che è il mondo del turismo romagnolo, capace di riunire tantissimi imprenditori e di generare ricchezza e lavoro. Le nostre ragioni non sono solo economiche, ma vogliamo portare un valore aggiunto a questo territorio che ci ha accolto a braccia aperte. Il Musica sarà un fiore all'occhiello per Riccione e per tutta la Romagna: questo è l'impegno che ci siamo presi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Bene l'ordinanza della Regione che autorizza i balli all'aperto dal 19 giugno – continua Pinton – anche se restano ancora alcuni nodi da sciogliere. E' comunque un segnale importante che si aggiunge a quello già arrivato dal sindaco di Riccione Renata Tosi, che ringraziamo”. Il patron del 'Musica' manda poi un assist agli imprenditori locali. “La nostra porta è aperta per tutti coloro che vogliono collaborare, inclusi altri locali e discoteche. Abbiamo già messo sul tavolo alcuni accordi e partnership importanti che valorizzeranno le realtà della zona. E' bene capire che in un momento di difficoltà occorre fare sistema e sviluppare nuove sinergie per rendere ancora più appetibile il brand Riviera. Vogliamo che i turisti sappiano di poter trovare un'offerta ampia, di qualità, in grado di stupirli ed emozionarli, locali di tendenza e un'accoglienza all'altezza delle aspettative. Per questo non servono divisioni ma uno sforzo congiunto da parte di tutti”. Al fianco di Pinton vi è un imprenditore internazionale del calibro di Giuseppe Cipriani. La coppia ha dato vita a un progetto ambizioso, con l'apertura di due locali, entrambi chiamati 'Musica', uno a Riccione e l'altro a New York. Due città, la Grande Mela e la Perla Verde, unite da un unico grande sogno. “I lavori nella location riccionese procedono a ritmo serrato – conclude Pinton -, abbiamo messo il turbo per completare le opere necessarie dopo i mesi di stop dovuti al lockdown. Contiamo di poter aprire per l'inizio di luglio, dando il là ufficialmente all'estate. Nelle prossime settimane con noi avremo alcuni dei migliori dj del panorama internazionale. La Riviera è una terra ricca di opportunità, che si presta a potenziali investimenti nel settore dell'hotel industry: non è da escludere che Musica possa inserirsi un domani in questo discorso, puntando magari sul binomio tra intrattenimento e hospitality”.